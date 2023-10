Fandom, auch bekannt als Wikia (insbesondere vor Oktober 2016), ist ein Wiki-Hosting-Dienst und eine Wiki-Domain, die von Fandom, Inc. (früher bekannt als Wikia, Inc.) betrieben wird, einem gewinnorientierten Unternehmen aus Delaware, das im Oktober 2004 von Jimmy Wales und gegründet wurde Angela Beesley. Ab 2018 wird es von Perkins Miller als CEO geleitet. Fandom verwendet MediaWiki, die von Wikipedia verwendete Open-Source-Wiki-Software. Fandom, Inc. erzielt seine Einnahmen aus Werbung und verkauften Inhalten und veröffentlicht die meisten von Benutzern bereitgestellten Texte unter Copyleft-Lizenzen. Das Unternehmen betreibt auch das zugehörige Redaktionsprojekt Fandom, das Popkultur- und Gaming-Nachrichten anbietet. Die meisten Fandom-Wikis werden unter der Domain fandom.com gehostet, aber einige, insbesondere solche, die sich auf andere Themen als Medien-Franchises konzentrieren, werden unter wikia.org gehostet .

Website: fandom.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fandom verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.