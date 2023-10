Grubhub Inc. ist eine amerikanische Online- und mobile Bestell- und Lieferplattform für Fertiggerichte, die Gäste mit lokalen Restaurants verbindet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Chicago, Illinois und wurde 2004 gegründet. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen 19,9 Millionen aktive Nutzer und 115.000 verbundene Restaurants in 3.200 Städten und allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Grubhub Seamless ging im April 2014 an die Börse und wird an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol „GRUB“ gehandelt. Am 9. Juni 2020 gab Just Eat Takeaway, ein europäischer Lebensmittellieferdienst, eine Vereinbarung zum Kauf von Grubhub bekannt Aktien im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar.

Website: grubhub.com

