GoDaddy Inc. ist ein börsennotiertes amerikanisches Internet-Domain-Registrierungs- und Webhosting-Unternehmen mit Hauptsitz in Scottsdale, Arizona und eingetragenem Sitz in Delaware. GoDaddy hat weltweit mehr als 20 Millionen Kunden und über 7.000 Mitarbeiter (Stand Juni 2020). Das Unternehmen ist für seine Werbung im Fernsehen und in den Zeitungen bekannt. Es war in mehrere Kontroversen im Zusammenhang mit Zensur verwickelt.

Website: godaddy.com

