Flipboard ist ein Nachrichtenaggregator und ein Unternehmen zur Aggregation sozialer Netzwerke mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, und Niederlassungen in New York, Vancouver und Peking. Seine Software, auch bekannt als Flipboard, wurde erstmals im Juli 2010 veröffentlicht. Sie sammelt Inhalte aus sozialen Medien, Newsfeeds, Foto-Sharing-Seiten und anderen Websites, präsentiert sie im Magazinformat und ermöglicht es Benutzern, durch die Artikel und Bilder zu „blättern“. und Videos, die geteilt werden. Leser können Geschichten auch in Flipboard-Magazinen speichern. Bis März 2016 gibt das Unternehmen an, dass auf Flipboard 28 Millionen Zeitschriften von Nutzern erstellt wurden. Auf den Dienst kann über einen Webbrowser oder eine Flipboard-Anwendung für Microsoft Windows und macOS sowie über mobile Apps für iOS und Android zugegriffen werden. Die Client-Software ist kostenlos erhältlich und in 21 Sprachen lokalisiert.

Website: flipboard.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Flipboard verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.