Goodreads ist eine amerikanische Website zur sozialen Katalogisierung, die es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Datenbank mit Büchern, Anmerkungen, Zitaten und Rezensionen zu durchsuchen. Benutzer können sich anmelden und Bücher registrieren, um Bibliothekskataloge und Leselisten zu erstellen. Sie können auch eigene Gruppen mit Buchvorschlägen, Umfragen, Umfragen, Blogs und Diskussionen erstellen. Die Büros der Website befinden sich in San Francisco. Das Unternehmen gehört dem Online-Händler Amazon. Goodreads wurde im Dezember 2006 gegründet und im Januar 2007 von Otis Chandler und Elizabeth Khuri Chandler ins Leben gerufen. Im Dezember 2007 hatte die Website über 650.000 Mitglieder und über 10.000.000 Bücher wurden hinzugefügt. Bis Juli 2012 meldete die Website 10 Millionen Mitglieder, 20 Millionen monatliche Besuche und 30 Mitarbeiter. Am 28. März 2013 gab Amazon die Übernahme von Goodreads bekannt, und am 23. Juli gab Goodreads auf seiner Website bekannt, dass seine Nutzerbasis auf 20 Millionen Mitglieder angewachsen sei und sich in fast 11 Monaten verdoppelt habe.

Website: goodreads.com

