Reddit (im Logo als reddit stilisiert) ist eine amerikanische Website zur Aggregation sozialer Nachrichten, zur Bewertung von Webinhalten und zur Diskussion. Registrierte Mitglieder reichen Inhalte wie Links, Textbeiträge und Bilder auf der Website ein, die dann von anderen Mitgliedern positiv oder negativ bewertet werden. Beiträge werden thematisch in von Benutzern erstellten Foren namens „Subreddits“ organisiert, die eine Vielzahl von Themen wie Nachrichten, Politik, Wissenschaft, Filme, Videospiele, Musik, Bücher, Sport, Fitness, Kochen, Haustiere und das Teilen von Bildern abdecken. Einsendungen mit mehr positiven Stimmen erscheinen oben in ihrem Subreddit und, wenn sie genügend positive Stimmen erhalten, schließlich auf der Startseite der Website. Trotz strenger Regeln, die Belästigungen verbieten, investieren die Reddit-Administratoren erhebliche Ressourcen in die Moderation der Website. Mit Stand Mai 2020 ist Reddit laut Alexa Internet mit 55 % der Nutzer die 19. meistbesuchte Website in den USA und weltweit Die Basis stammt aus den Vereinigten Staaten, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 7,4 % und Kanada mit 5,8 %. Reddit wurde 2005 von den Mitbewohnern der University of Virginia, Steve Huffman und Alexis Ohanian, gegründet. Condé Nast Publications erwarb die Website im Oktober 2006. Im Jahr 2011 erwarb Reddit wurde eine unabhängige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft von Condé Nast, Advance Publications. Im Oktober 2014 sammelte Reddit in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Sam Altman und den Investoren Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg und Jared Leto 50 Millionen US-Dollar ein. Ihre Investition schätzte das Unternehmen damals auf 500 Millionen US-Dollar. Im Juli 2017 sammelte Reddit 200 Millionen US-Dollar für eine Bewertung von 1,8 Milliarden US-Dollar ein, wobei Advance Publications weiterhin der Mehrheitsaktionär war. Im Februar 2019 brachte eine von Tencent angeführte Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar den Wert des Unternehmens auf 3 Milliarden US-Dollar.

Website: reddit.com

