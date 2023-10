Product Hunt ist eine amerikanische Website, auf der Benutzer neue Produkte teilen und entdecken können. Die Website, die im November 2013 von Ryan Hoover gegründet wurde, wird von Y Combinator unterstützt. Benutzer reichen Produkte ein, die in einem linearen Format nach Tag aufgelistet sind. Die Seite verfügt über ein Kommentarsystem und ein Abstimmungssystem ähnlich wie Hacker News oder Reddit. Die Produkte mit den meisten Stimmen stehen jeden Tag ganz oben auf der Liste. Die Produkte sind in vier Kategorien unterteilt; Technologieprodukte (Web-Apps, mobile Apps, Hardwareprodukte usw.), Spiele (PC, Web, mobile Apps), Bücher und Podcasts. Für eine Einreichung sind lediglich ein Produkttitel, eine URL und ein Slogan erforderlich. Laut Hoover hat die Website im Jahr 2016 zur Entdeckung von über 100 Millionen Produkten von 50.000 Unternehmen geführt. Die Website enthält außerdem eine tägliche E-Mail-Liste, die die Top-Tech-„Jagd“ (Produkte) von gestern verschickt, sowie eine vorgestellte Sammlung . Eine Version des Digests ist auch für Spiele und Bücher verfügbar. Product Hunt ist auch als iOS-App, macOS-App, Android-App und Google Chrome-Erweiterung verfügbar. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco. Im November 2016 erwarb AngelList Product Hunt für 20 Millionen US-Dollar.

