Google Shopping, früher Google Product Search, Google Products und Froogle, ist ein von Craig Nevill-Manning erfundener Google-Dienst, der es Nutzern ermöglicht, auf Online-Shopping-Websites nach Produkten zu suchen und Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen. Google gab auf seiner Marketing Live-Veranstaltung im Mai 2019 bekannt, dass das neue Google Shopping den bestehenden Google Express-Marktplatz in ein überarbeitetes Einkaufserlebnis integrieren wird. In den USA ist Google Shopping über das Web und mobile Apps zugänglich, die auf Android und iOS verfügbar sind. Google Shopping ist auch in Frankreich verfügbar und nur über das Internet zugänglich. Google Shopping ist wie sein Vorgänger kostenlos und erfordert ein persönliches Google-Konto, um auf der Plattform einzukaufen. Ein farbiges Preisschild-Symbol ersetzt das Fallschirmsymbol von Google Express. Im Web können Käufer entweder zur Google-Suche-Startseite gehen, um eine Suchanfrage einzugeben und dann die Registerkarte „Shopping“ unter der Navigationsleiste auszuwählen, oder direkt zur Google Shopping-Startseite gehen, um nach bestimmten Artikeln zu suchen, Abteilungen zu durchsuchen und trendige Artikel anzuzeigen und Werbeangebote. Die mobile Google Shopping-App öffnet sich direkt zur Shopping-Homepage, wo Käufer ebenfalls suchen oder stöbern und auf ihre Einkaufslisten, den Bestellverlauf und die Benachrichtigungseinstellungen zugreifen können. Derzeit ist der in der App verfügbare Produktbestand weniger aussagekräftig als der im Internet verfügbare, da er derzeit Artikel widerspiegelt, die Käufer nur direkt bei Google kaufen können. Neben dem Einkauf in bekannten Online-Shops können Nutzer auch bei weniger bekannten Online-Shops beruhigt einkaufen, wenn sie sich für den Direktkauf bei Google entscheiden, was eine von Google unterstützte Garantie beinhaltet. Die Garantie umfasst den Kundensupport von Google, der 7 Tage die Woche verfügbar ist, und zusätzliche Unterstützung bei verspäteter Bestellung, bei Problemen mit der Lieferung sowie zur Vereinfachung des Rückgabe- und Rückerstattungsprozesses – unabhängig vom Verkäufer. Im Internet können Käufer Produkte erkennen, die sie bei Google kaufen können, indem sie entweder nach dem farbigen Warenkorbsymbol in einem Produktbild suchen oder den Filter „Auf Google kaufen“ auswählen. Für qualifizierte Bestellungen, die den Mindestbestellwert des Shops erreichen, ist eine kostenlose Lieferung möglich. Käufer können abhängig von den Einstellungen ihres Google-Kontos personalisierte Produktempfehlungen und Werbeangebote auf der Google Shopping-Startseite sehen. Zu den weiteren Funktionen, die Käufern dabei helfen sollen, die besten Preise und Kauforte zu finden, gehört die Möglichkeit, den Preis eines Produkts zu verfolgen, die Gesamtkosten einer Bestellung in Online- oder nahegelegenen Geschäften zu vergleichen sowie auf Produktbewertungen und zugehörige Videoinhalte zuzugreifen. Im Laufe des kommenden Jahres werden zusätzliche Einkaufsfunktionen eingeführt und in andere Google-Produkte und -Plattformen integriert, um die Kaufreise eines Käufers zu vereinfachen. Ursprünglich listete der Dienst die von Händlern übermittelten Preise auf und wurde wie andere Google-Dienste durch AdWords-Werbung monetarisiert. Im Mai 2012 kündigte Google jedoch an, dass der Dienst (der ebenfalls sofort in Google Shopping umbenannt wurde) Ende 2012 auf ein kostenpflichtiges Modell umstellen würde, bei dem Händler das Unternehmen bezahlen müssten, um ihre Produkte im Dienst anzubieten. Im Juni 2017 wurde Google Shopping von der EU-Kommission mit einer Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro belegt, weil es seinen eigenen Online-Shopping-Diensten in den Suchergebnissen höchste Priorität einräumte.

Website: shopping.google.com

