Google Play, ehemals Android Market, ist ein digitaler Vertriebsdienst, der von Google betrieben und entwickelt wird. Es dient als offizieller App-Store für Geräte mit einem „Google-zertifizierten“ Android-Betriebssystem und ermöglicht Benutzern das Durchsuchen und Herunterladen von Anwendungen, die mit dem Android Software Development Kit (SDK) entwickelt und über Google veröffentlicht wurden. Google Play dient auch als digitaler Medienspeicher und bietet Musik, Bücher, Filme und Fernsehprogramme an. Bis zur Einführung eines separaten Online-Hardware-Händlers, Google Store, am 11. März 2015 bot das Unternehmen zuvor Google-Hardwaregeräte zum Kauf an und bot vor der Überarbeitung von Google News am 15. Mai 2018 auch Nachrichtenpublikationen und Zeitschriften an. Anwendungen sind über Google Play entweder kostenlos oder gegen Gebühr verfügbar. Sie können über die proprietäre mobile Play Store-App direkt auf ein Android-Gerät heruntergeladen werden oder indem die Anwendung von der Google Play-Website auf einem Gerät bereitgestellt wird. Anwendungen, die die Hardwarefunktionen eines Geräts nutzen, können auf Benutzer von Geräten mit bestimmten Hardwarekomponenten ausgerichtet sein, beispielsweise einem Bewegungssensor (für bewegungsabhängige Spiele) oder einer nach vorne gerichteten Kamera (für Online-Videoanrufe). Der Google Play Store verzeichnete im Jahr 2016 über 82 Milliarden App-Downloads und hat im Jahr 2017 über 3,5 Millionen veröffentlichte Apps erreicht. Es gab mehrere Sicherheitsprobleme, bei denen Schadsoftware genehmigt und in den Store hochgeladen und von Benutzern heruntergeladen wurde , mit unterschiedlichem Schweregrad. Google Play wurde am 6. März 2012 eingeführt und vereint Android Market, Google Music und den Google eBookstore unter einer Marke, was einen Wandel in der digitalen Vertriebsstrategie von Google markiert. Die in Google Play enthaltenen Dienste sind Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV und Google Play Music sowie früher Google Play Newsstand, bevor sie im November 2018 vollständig aus Google Play entfernt wurden. Nach ihrer Umbenennung hat Google dies getan Die geografische Unterstützung für jeden der Dienste wurde schrittweise erweitert.

Website: play.google.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Google Play verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.