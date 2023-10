BambooHR ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das Personalsoftware als Dienstleistung anbietet. Das 2008 von Ben Peterson und Ryan Sanders gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Lindon, Utah. Zu den Dienstleistungen von BambooHR gehören ein Bewerber-Tracking-System und ein Mitarbeiter-Benefits-Tracker. Im Jahr 2019, Gadjo C Sevilla und Brian T. Horowitz schrieb im PC Magazine, dass BambooHR „teurer als Konkurrenzprodukte“ sei und „im Vergleich zu Konkurrenzlösungen keine Leistungsverwaltungsfunktionen (Benefits Administration, BA) aufweist“, aber sein „solider Funktionsumfang und seine benutzerfreundliche Oberfläche bringen es an die Spitze unserer Liste“. Liste".

Website: bamboohr.com

