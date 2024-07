Prompt Hunt ist eine KI-Kunstplattform, die es Benutzern ermöglicht, mithilfe von KI-Technologie Kunstwerke zu erstellen, zu erkunden und zu teilen. Es umfasst eine Reihe von KI-Modellen, darunter Stable Diffusion, DALLE und Midjourney. Die Plattform richtet sich an Künstler und Kreative und bietet einen schnellen und vereinfachten Prozess zur Kunsterstellung. Ein Hauptmerkmal von Prompt Hunt ist Chroma, ihr fortschrittliches KI-Modell, mit dem schnell qualitativ hochwertige Bilder mit beeindruckender Kontrolle und Detailgenauigkeit generiert werden. Prompt Hunt umfasst eine Sammlung von Eingabeaufforderungsvorlagen, die die konsistente Erstellung von Assets unterstützen. Benutzer können diese Vorlagen auch erstellen, ändern und teilen und so die gemeinsame Kunsterstellung verbessern. Die für optimalen Benutzerkomfort konzipierte Plattform verfügt über eine Drag-and-Drop-Stilauswahl und der Datenschutzmodus ermöglicht es Künstlern, ihre Werke während des Erstellungsprozesses privat zu halten. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Kunstkategorien von 3D, Logos, Fotografie bis hin zu Pixelkunst und bietet so ein breites Spektrum zum Erkunden und Schaffen. Um die Zugänglichkeit zu verbessern und Anfängern zu helfen, wurden auf der Plattform verschiedene Tutorials zur Verfügung gestellt. Trotz seiner Einfachheit bietet Prompt Hunt auch Effizienz für erfahrenere Benutzer oder „Prompt-Ingenieure“ und berücksichtigt so ein breites Spektrum an Benutzerfähigkeiten. Schließlich können Benutzer entsprechend ihren Anforderungen unterschiedliche Preispläne wählen, um Flexibilität in Bezug auf Nutzung und Kosten zu gewährleisten.

Website: prompthunt.com

