Lever ist ein in den USA ansässiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, das ein Bewerberverfolgungssystem für die Einstellung von Mitarbeitern bereitstellt. Es wurde 2012 von Sarah Nahm, Nate Smith und Randal Truong gegründet. Lever sammelte 2,8 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde im September 2012, 10 Millionen US-Dollar in seiner Serie-A-Runde im Oktober 2014 und weitere 20 Millionen US-Dollar in seiner Serie-B-Runde im Januar 2016. Im Juli 2017 sammelte Lever 40 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seine Gesamtfinanzierung auf 70 Millionen Dollar. Es wird von einem Beirat unterstützt, dem Aaron Levie, CEO von Box, Marissa Mayer, CEO von Yahoo!, und Jeremy Stoppelman, CEO von Yelp, angehören.

Website: lever.co

