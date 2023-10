Lucidchart ist eine webbasierte proprietäre Plattform, die es Benutzern ermöglicht, beim Zeichnen, Überarbeiten und Teilen von Diagrammen und Diagrammen zusammenzuarbeiten. Lucidchart läuft auf Browsern, die HTML5 unterstützen. Dies bedeutet, dass keine Updates von Drittanbietersoftware wie Adobe Flash erforderlich sind. Im Jahr 2010 gab Lucidchart die Integration in den Google Apps Marketplace bekannt. Im Jahr 2011 sammelte Lucidchart 1 Million US-Dollar an „Angel-Finanzierung“ ein. Am 17. Oktober 2018 gab Lucidchart bekannt, dass es weitere 72 Millionen US-Dollar von Meritech Capital und ICONIQ Capital eingesammelt hatte .

Website: lucidchart.com

