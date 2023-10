Etsy ist eine amerikanische E-Commerce-Website, die sich auf handgefertigte oder Vintage-Artikel und Bastelbedarf konzentriert. Diese Artikel fallen in eine breite Palette von Kategorien, darunter Schmuck, Taschen, Kleidung, Wohndekoration und Möbel, Spielzeug, Kunst sowie Bastelbedarf und Werkzeuge. Alle Vintage-Artikel müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Die Website folgt der Tradition offener Handwerksmessen und bietet Verkäufern persönliche Schaufenster, in denen sie ihre Waren gegen eine Gebühr von 0,20 US-Dollar pro Artikel anbieten. Zum 31. Dezember 2018 hatte Etsy über 60 Millionen Artikel auf seinem Marktplatz und dem Online-Marktplatz für handgefertigte und Vintage-Waren verbanden 2,1 Millionen Verkäufer 39,4 Millionen Käufer. Ende 2018 beschäftigte Etsy 874 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Etsy auf der Plattform einen Gesamtumsatz oder Brutto-Merchandise-Umsatz (GMS) von 3,93 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2018 erzielte Etsy einen Umsatz von 603,7 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 41,25 Millionen US-Dollar. Die Plattform generiert Umsätze hauptsächlich aus drei Quellen: Zu den Einnahmen auf dem Marktplatz gehört eine Gebühr von 5 % des endgültigen Verkaufswerts, die ein Etsy-Verkäufer für jede abgeschlossene Transaktion zahlt, zusätzlich zu einer Listungsgebühr von 20 Cent pro Artikel; Verkäuferdienste, Etsys am schnellsten wachsende Einnahmequelle, umfassen Gebühren für Dienste wie „Promoted Listings“, Zahlungsabwicklung und den Kauf von Versandetiketten über die Plattform; Zu den sonstigen Einnahmen zählen Gebühren, die von externen Zahlungsabwicklern erhalten wurden. Im November 2016 gab Etsy bekannt, dass es 32,5 Millionen US-Dollar für den Kauf von Blackbird Technologies gezahlt hat, einem Startup, das KI-Software für Einkaufskontext-/Suchanwendungen entwickelt hat.

Website: etsy.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Etsy verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.