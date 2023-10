McDonald's Corporation ist ein amerikanisches Fast-Food-Unternehmen, das 1940 als von Richard und Maurice McDonald betriebenes Restaurant in San Bernardino, Kalifornien, USA, gegründet wurde. Sie benannten ihr Geschäft in Hamburger-Stand um und wandelten das Unternehmen später in ein Franchise-Unternehmen um, wobei das Golden Arches-Logo 1953 an einem Standort in Phoenix, Arizona, eingeführt wurde. Im Jahr 1955 trat Ray Kroc, ein Geschäftsmann, als Franchise-Agent in das Unternehmen ein und kaufte die Kette von den McDonald-Brüdern. McDonald's hatte seinen ursprünglichen Hauptsitz in Oak Brook, Illinois, verlegte seinen globalen Hauptsitz jedoch im Juni 2018 nach Chicago. McDonald's ist die umsatzstärkste Restaurantkette der Welt und bediente im Jahr 2018 täglich über 69 Millionen Kunden in über 100 Ländern in 37.855 Filialen. Obwohl McDonald's ist vor allem für seine Hamburger, Cheeseburger und Pommes Frites bekannt und bietet Hühnchenprodukte, Frühstücksartikel, Erfrischungsgetränke, Milchshakes, Wraps und Desserts. Als Reaktion auf den veränderten Geschmack der Verbraucher und die negative Reaktion auf die Ungesundheit ihrer Lebensmittel hat das Unternehmen Salate, Fisch, Smoothies und Obst in sein Menü aufgenommen. Die Einnahmen der McDonald's Corporation stammen aus der von den Franchisenehmern gezahlten Miete, Lizenzgebühren und Gebühren sowie aus Verkäufen in unternehmenseigenen Restaurants. Laut zwei im Jahr 2018 veröffentlichten Berichten ist McDonald's mit 1,7 Millionen Mitarbeitern der zweitgrößte private Arbeitgeber der Welt (hinter Walmart mit 2,3 Millionen Mitarbeitern).

