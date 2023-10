Alipay (chinesisch: 支付宝) ist eine mobile und Online-Zahlungsplattform eines Drittanbieters, die im Februar 2004 von der Alibaba Group und ihrem Gründer Jack Ma in Hangzhou, China, gegründet wurde. Im Jahr 2015 verlegte Alipay seinen Hauptsitz nach Pudong, Shanghai, obwohl seine Muttergesellschaft Ant Financial weiterhin in Hangzhou ansässig ist. Alipay überholte PayPal im Jahr 2013 als weltweit größte mobile Zahlungsplattform. Zum 31. März 2018 erreichte die Zahl der Alipay-Benutzer 870 Millionen . Es ist die weltweit führende Organisation für mobile Zahlungsdienste und die zweitgrößte Zahlungsdienstleister der Welt. Den Statistiken des vierten Quartals 2018 zufolge hat Alipay einen Anteil von 55,32 % am Drittanbieter-Zahlungsmarkt auf dem chinesischen Festland und wächst weiter.

Website: alipay.com

