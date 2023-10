Taobao (chinesisch: 淘宝网) ist eine chinesische Online-Shopping-Website mit Hauptsitz in Hangzhou und Eigentum von Alibaba. Es ist die weltweit größte E-Commerce-Website und laut Alexa die siebthäufigste Website. Taobao.com hat sich am 21.04.2003 beim Domain-Registrar Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. registriert. Die Website wurde 2003 von der Alibaba Group gegründet. Der Taobao Marketplace erleichtert den Consumer-to-Consumer (C2C)-Einzelhandel, indem er kleinen Unternehmen und Einzelunternehmern eine Plattform zur Eröffnung von Online-Shops bietet, die sich hauptsächlich an Verbraucher in chinesischsprachigen Regionen (Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan) und im Ausland, die über Online-Handykonten zahlbar sind. Die Filialen bieten ihren Kunden in der Regel einen Express-Lieferservice an. Mit über 1 Milliarde Produkteinträgen im Jahr 2016 erreichte das gemeinsame Transaktionsvolumen von Taobao Marketplace und Tmall.com im Jahr 2017 3 Billionen Yuan, mehr als das aller US-amerikanischen E-Commerce-Websites zusammen. Der Economist nennt es „den größten Online-Marktplatz des Landes“. Verkäufer können Waren entweder über einen Festpreis oder eine Auktion zum Verkauf anbieten. Auktionen machen einen kleinen Prozentsatz der Transaktionen aus. Bei den meisten Produkten handelt es sich um Neuware, die zu Festpreisen verkauft wird. Käufer können den Hintergrund des Verkäufers anhand der auf der Website verfügbaren Informationen, einschließlich Bewertungen, Kommentare und Beschwerden, beurteilen.

Website: taobao.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Taobao verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.