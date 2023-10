AliExpress ist ein Online-Einzelhandelsdienst mit Sitz in China, der der Alibaba Group gehört. Das 2010 gegründete Unternehmen besteht aus kleinen Unternehmen in China und anderen Standorten wie Singapur, die Produkte für internationale Online-Käufer anbieten. Es ist die meistbesuchte E-Commerce-Website in Russland und war die zehntbeliebteste Website in Brasilien. Es erleichtert kleinen Unternehmen den Verkauf an Kunden auf der ganzen Welt. AliExpress hat sich im Vergleich zu eBay durchgesetzt, da Verkäufer unabhängig sind und die Plattform nutzen, um Käufern Produkte anzubieten. AliExpress begann als Business-to-Business-Kauf- und Verkaufsportal. Seitdem wurde das Angebot auch auf Business-to-Consumer-, Consumer-to-Consumer-, Cloud-Computing- und Zahlungsdienste ausgeweitet. AliExpress ist derzeit in den Sprachen Englisch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, Bahasa und Russisch verfügbar. Kunden außerhalb der Landesgrenzen dieser Sprachen erhalten automatisch die englische Version des Dienstes. AliExpress wird häufig von E-Commerce-Shops verwendet, die ein Dropshipping-Geschäftsmodell nutzen. Verkäufer auf AliExpress können sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen sein. AliExpress unterscheidet sich von Amazon dadurch, dass es lediglich als E-Commerce-Plattform fungiert und keine Produkte direkt an Verbraucher verkauft. Es verbindet chinesische Unternehmen direkt mit Käufern. AliExpress unterscheidet sich von der Alibaba-Tochtergesellschaft Taobao dadurch, dass sich AliExpress in erster Linie an internationale Käufer richtet. AliExpress erlaubt Kunden auf dem chinesischen Festland nicht, auf der Plattform einzukaufen, obwohl die meisten Einzelhändler selbst Chinesen sind. Die Website bietet ein beliebtes Affiliate-Marketing-Programm, bei dem Partner für die Weiterleitung von Besuchern auf die Website mit einer Verkaufsprovision belohnt werden.

Website: aliexpress.com

