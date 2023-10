eBay Inc. ( EE-bay) (stilisiert in Kleinbuchstaben) ist ein amerikanisches multinationales E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, das über seine Website den Verkauf von Verbrauchern an Verbraucher und von Unternehmen an Verbraucher ermöglicht. eBay wurde 1995 von Pierre Omidyar gegründet und entwickelte sich zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte der Dotcom-Blase. eBay ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Niederlassungen in etwa 32 Ländern (Stand 2019). Das Unternehmen verwaltet die eBay-Website, eine Online-Auktions- und Shopping-Website, auf der Menschen und Unternehmen weltweit eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen. Die Nutzung der Website ist für Käufer kostenlos, Verkäufern werden jedoch Gebühren für das Einstellen von Artikeln nach einer begrenzten Anzahl kostenloser Angebote und erneut beim Verkauf dieser Artikel berechnet. Zusätzlich zu den ursprünglichen eBay-Verkäufen im Auktionsstil hat sich die Website weiterentwickelt und erweitert Dazu gehören: sofortiges „Sofort-Kaufen“-Shopping; Einkaufen nach Universal Product Code, ISBN oder einer anderen Art von SKU-Nummer (über Half.com, das 2017 geschlossen wurde); Online-Kleinanzeigen (über Kijiji oder eBay Classifieds); Online-Verkauf von Veranstaltungstickets (über StubHub); und andere Dienstleistungen. eBay bot zuvor im Rahmen seiner Dienstleistungen Online-Geldüberweisungen an (über PayPal, das von 2002 bis 2015 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von eBay war).

