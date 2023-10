Tmall.com (Chinesisch: 天猫; Pinyin: Tiānmāo), ehemals Taobao Mall, ist eine chinesischsprachige Website für den Business-to-Consumer-Onlinehandel (B2C), die aus Taobao hervorgegangen ist und in China von der Alibaba Group betrieben wird. Es handelt sich um eine Plattform für lokale chinesische und internationale Unternehmen, um Markenartikel an Verbraucher auf dem chinesischen Festland, Hongkong, Macau und Taiwan zu verkaufen. Sie hat über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer (Stand Februar 2018). Laut Alexa ist sie die am dritthäufigsten besuchte Website der Welt.

Website: tmall.com

