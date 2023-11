JD.COM – ein professionelles, umfassendes Online-Einkaufszentrum, das Ihnen wirklich günstige Einkaufsoptionen und ein hochwertiges und praktisches Serviceerlebnis bietet. Die Produkte kommen von Hunderttausenden Markenhändlern auf der ganzen Welt, darunter Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Computer, Kleidung, Einrichtungsgegenstände, Mutter und Baby, Schönheit, Körperpflege, Lebensmittel, frische Lebensmittel und andere reichhaltige Kategorien, um verschiedene Einkaufsbedürfnisse zu erfüllen. JD.com, Inc., auch bekannt als Jingdong und früher 360buy genannt, ist ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Peking. Es ist nach Transaktionsvolumen und Umsatz einer der beiden größten B2C-Online-Händler in China und Mitglied der Fortune Global 500 und ein wichtiger Konkurrent des von Alibaba betriebenen Tmall.

Website: jd.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit 京东 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.