Pizza Hut ist eine amerikanische Restaurantkette und ein internationales Franchise-Unternehmen, das 1958 in Wichita, Kansas, von Dan und Frank Carney gegründet wurde. Das Unternehmen ist für seine italienisch-amerikanische Küche bekannt, darunter Pizza und Pasta sowie Beilagen und Desserts. Pizza Hut verfügt zum 31. Dezember 2019 über 18.703 Restaurants weltweit und ist damit gemessen an den Standorten die weltweit größte Pizzakette. Es ist eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc., eines der weltweit größten Restaurantunternehmen.

Website: pizzahut.com

