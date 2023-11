Whole Foods Market IP, Inc., eine Tochtergesellschaft von Amazon, ist eine amerikanische multinationale Supermarktkette mit Hauptsitz in Austin, Texas, die Produkte ohne gehärtete Fette und künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe verkauft.

Website: wholefoodsmarket.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Whole Foods Market verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.