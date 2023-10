RetailMeNot, Inc. (ehemals Whaleshark Media) ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, das eine Sammlung von Coupon-Websites betreibt. Das Unternehmen wurde von Cotter Cunningham gegründet. Das Unternehmen besitzt RetailMeNot.com und VoucherCodes.co.uk und erwirbt Gutscheinseiten und Software von Drittanbietern. RetailMeNot wurde gegründet, um Gutscheinangebote zu bündeln und Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Es vertreibt Gutscheine in Einzelhandelskategorien, darunter Accessoires, Automobil, Babyprodukte, Schönheitsprodukte, Kleidung, Elektronik, Möbel, Gesundheit, Haus und Garten, Schmuck, Haustiere, Fotografie, Spielzeug und Reisen.

Website: retailmenot.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit RetailMeNot verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.