The Gap, Inc., allgemein bekannt als Gap Inc. oder Gap, ist ein weltweit tätiger amerikanischer Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires. Gap wurde 1969 von Donald Fisher und Doris F. Fisher gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Website: gap.com

