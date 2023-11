Levi Strauss & Co. ist ein amerikanisches Bekleidungsunternehmen, das weltweit für seine Denim-Jeans der Marke Levi's bekannt ist. Es wurde im Mai 1853 gegründet, als der deutsch-jüdische Einwanderer Levi Strauss von Buttenheim, Bayern, nach San Francisco, Kalifornien, zog, um eine Westküstenfiliale des New Yorker Trockenwarengeschäfts seiner Brüder zu eröffnen. Obwohl das Unternehmen in Delaware registriert ist, befindet sich der Firmensitz des Unternehmens im Levi's Plaza in San Francisco.

Website: levi.com

