Upwork, ehemals Elance-oDesk, ist eine US-amerikanische Freelance-Plattform, auf der sich Unternehmen und Einzelpersonen vernetzen, um Geschäfte abzuwickeln. Im Jahr 2015 wurde die Fusion von Elance und oDesk in Upwork umbenannt und der vollständige Name des Unternehmens lautet nun Upwork Global Inc. Upwork hat derzeit seinen Sitz in Santa Clara und San Francisco, Kalifornien, bedient aber Kunden auf der ganzen Welt. Upwork hat über zwölf Millionen registrierte Freiberufler und fünf Millionen registrierte Kunden. Jährlich werden drei Millionen Stellen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar ausgeschrieben, was Upwork zum größten Freelancer-Marktplatz der Welt macht.

Website: upwork.com

