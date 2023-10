Udemy, Inc. ist eine amerikanische Online-Lernplattform, die sich an berufstätige Erwachsene und Studenten richtet. Es wurde im Mai 2010 von Eren Bali, Gagan Biyani und Oktay Caglar gegründet. Mit Stand Januar 2020 gibt es auf der Plattform mehr als 35 Millionen Studierende und 57.000 Dozenten, die Kurse in über 65 Sprachen unterrichten. Es gab über 400 Millionen Kursanmeldungen. Studierende und Dozenten kommen aus über 180 Ländern und zwei Drittel der Studierenden sind außerhalb der USA ansässig. Die Studierenden belegen Kurse hauptsächlich, um ihre berufsbezogenen Fähigkeiten zu verbessern. Einige Kurse werden für die technische Zertifizierung angerechnet. Udemy hat besondere Anstrengungen unternommen, um Unternehmenstrainer zu gewinnen, die Kurse für Mitarbeiter ihres Unternehmens erstellen möchten. Im Jahr 2020 gibt es mehr als 130.000 Kurse auf der Website. Der Hauptsitz von Udemy befindet sich in San Francisco, Kalifornien, mit Büros in Denver, CO; Dublin, IE; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; und Gurgaon, IN.

Website: udemy.com

