ASOS plc ist ein britischer Online-Einzelhändler für Mode und Kosmetik. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in London gegründet und richtet sich vor allem an junge Erwachsene. Die Website verkauft über 850 Marken sowie ein eigenes Sortiment an Kleidung und Accessoires und versendet von Logistikzentren in Großbritannien, den USA und Europa in alle 196 Länder.

Website: asos.com

