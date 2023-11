Cropp ist eine Bekleidungsmarke und Einzelhandelskette im Besitz der LPP, die auf den Streetwear-Kleidungsstil spezialisiert ist. Der Hauptsitz befindet sich in Danzig, Polen. Im Jahr 2021 besaß das Unternehmen 356 Filialen in Europa in 17 Ländern, darunter 170 Filialen in Polen und 186 in anderen Ländern.

Website: cropp.com

