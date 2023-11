Primark Stores Limited ist ein irischer multinationaler Fast-Fashion-Einzelhändler mit Hauptsitz in Dublin, Irland. Es gibt Geschäfte in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten. Die Marke Penneys wird außerhalb Irlands nicht verwendet, da sie anderswo Eigentum des amerikanischen Einzelhändlers J. C. Penney ist.

