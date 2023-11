YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. ist ein italienischer Online-Modehändler, der am 5. Oktober 2015 aus der Fusion zwischen Yoox Group und Net-a-porter Group gegründet wurde. Yoox wurde ursprünglich im Jahr 2000 von Federico Marchetti in Mailand gegründet und Net-a-Porter wurde im Jahr 2000 von Natalie Massenet in London gegründet.

Website: yoox.com

