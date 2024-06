Die Entwicklung von Rguroo wurde durch den Bedarf an Software motiviert, die Lehrkräfte bei der Vermittlung statistischer Konzepte unterstützen und den Zeitaufwand der Studierenden für Routineberechnungen reduzieren kann. Beim Design von Rguroo wird besonderes Augenmerk auf die Technologieempfehlungen im College Report der American Statistical Association’s Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) gelegt

Website: rguroo.com

