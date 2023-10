SendGrid (auch bekannt als Twilio SendGrid) ist eine in Denver, Colorado, ansässige Kundenkommunikationsplattform für Transaktions- und Marketing-E-Mails. Das Unternehmen wurde 2009 von Isaac Saldana, Jose Lopez und Tim Jenkins gegründet und durch das Techstars-Accelerator-Programm gefördert. Seit 2017 hat SendGrid über 81 Millionen US-Dollar eingesammelt und verfügt über Niederlassungen in Denver, Colorado; Boulder, Colorado; Irvine, Kalifornien; Redwood City, Kalifornien; und London. Das Unternehmen ging am 16. November 2017 mit seinem Debüt an der New Yorker Börse an die Börse. Twilio erwarb SendGrid im Februar 2019.

Website: sendgrid.com

