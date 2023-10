DigitalOcean, Inc. ist ein amerikanischer Cloud-Infrastrukturanbieter mit Hauptsitz in New York City und Rechenzentren weltweit. DigitalOcean bietet Entwicklern Cloud-Dienste, die bei der Bereitstellung und Skalierung von Anwendungen helfen, die gleichzeitig auf mehreren Computern ausgeführt werden. Im Januar 2018 war DigitalOcean gemessen an webbasierten Computern das drittgrößte Hosting-Unternehmen der Welt.

Website: cloud.digitalocean.com

