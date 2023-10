Sina Weibo (NASDAQ: WB) (新浪微博) ist eine chinesische Microblogging-Website (Weibo). Sie wurde am 14. August 2009 von der Sina Corporation ins Leben gerufen und ist eine der größten Social-Media-Plattformen in China mit über 445 Millionen monatlich aktiven Nutzern im dritten Quartal 2018. Die Plattform war ein großer finanzieller Erfolg, mit steigenden Aktien, lukrativen Werbeverkäufen und mehr hoher Umsatz und Gesamtgewinn pro Quartal. Anfang 2018 überschritt das Unternehmen erstmals die Marktbewertungsmarke von 30 Milliarden US-Dollar. Im März 2014 gab die Sina Corporation die Abspaltung von Weibo als eigenständige Einheit bekannt und meldete einen Börsengang unter dem Symbol WB an. Sina erwarb beim Börsengang 11 % von Weibo, während Alibaba nach dem Börsengang 32 % besaß. Das Unternehmen begann am 17. April 2014 mit dem öffentlichen Handel. Im März 2017 brachte Sina die Sina Weibo International Version auf den Markt. Diese neue Version verfügt über ein klares, prägnantes Benutzeroberflächendesign sowie eine werbefreie Funktion; Obwohl sein Volumen sehr klein ist und nur ein Fünftel des Raums des Originals einnimmt, erfüllt es dennoch alle Funktionen des Originals. Im Juni 2018 erreichte Sina Weibo 413 Millionen aktive Nutzer. Im November 2018 stellte Sina Weibo seine Registrierungsfunktion für Minderjährige unter 14 Jahren ein. Im Juli 2019 kündigte Sina Weibo an, eine zweimonatige Kampagne zur Bereinigung von Pornografie zu starten und vulgäre Informationen, genannt The Blue Plan. Sina Weibo hat wegen der Zensur seiner Nutzer Kritik auf sich gezogen.

Website: weibo.com

