X, früher Twitter, ist ein Online-Social-Media- und Social-Networking-Dienst, der vom amerikanischen Unternehmen X Corp., dem Nachfolger von Twitter, Inc., betrieben wird. Twitter ist ein amerikanischer Mikroblogging- und sozialer Netzwerkdienst, auf dem Benutzer Nachrichten posten und mit ihnen interagieren, die als „Tweets“ bekannt sind. Registrierte Benutzer können Tweets posten, liken und retweeten, nicht registrierte Benutzer können sie jedoch nur lesen. Benutzer greifen über die Website-Schnittstelle, den Short Message Service (SMS) oder die Anwendungssoftware für mobile Geräte („App“) auf Twitter zu. Twitter, Inc. hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über mehr als 25 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Tweets waren ursprünglich auf 140 Zeichen beschränkt, wurden jedoch im November 2017 für Nicht-CJK-Sprachen auf 280 Zeichen verdoppelt. Audio- und Video-Tweets sind für die meisten Konten weiterhin auf 140 Sekunden begrenzt. Twitter wurde im März 2006 von Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone und Evan Williams gegründet und im Juli desselben Jahres gestartet. Bis 2012 posteten mehr als 100 Millionen Nutzer täglich 340 Millionen Tweets und der Dienst verarbeitete durchschnittlich 1,6 Milliarden Suchanfragen pro Tag. Im Jahr 2013 gehörte sie zu den zehn meistbesuchten Websites und wurde als „die SMS des Internets“ bezeichnet. Im Jahr 2018 hatte Twitter mehr als 321 Millionen monatlich aktive Nutzer. Früher Twitter.

Website: twitter.com

