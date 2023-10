Quora ist eine amerikanische Frage-und-Antwort-Website, auf der Fragen von Internetnutzern gestellt, beantwortet, beantwortet und bearbeitet werden, entweder sachlich oder in Form von Meinungen. Sein Eigentümer, Quora Inc., hat seinen Sitz in Mountain View, Kalifornien, USA. Das Unternehmen wurde im Juni 2009 gegründet und die Website wurde am 21. Juni 2010 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Benutzer können zusammenarbeiten, indem sie Fragen bearbeiten und Änderungen an Antworten vorschlagen, die von anderen Benutzern eingereicht wurden. Im Jahr 2019 wurde die Die Website wurde monatlich von 300 Millionen einzelnen Menschen besucht.

