Life360 Inc. ist ein in San Francisco ansässiges Informationstechnologieunternehmen, das Verbrauchern weltweit standortbasierte Dienste, einschließlich Teilen und Benachrichtigungen, bereitstellt. Sein Hauptdienst heißt Life360, eine 2008 veröffentlichte Familien-Social-Networking-App. Dabei handelt es sich um einen standortbasierten Dienst, der in erster Linie dazu dient, Freunden und Familienmitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihren Standort miteinander zu teilen.

Website: life360.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Life360 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.