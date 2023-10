Bitly ist ein URL-Kürzungsdienst und eine Link-Management-Plattform. Das Unternehmen Bitly, Inc. wurde 2008 gegründet. Es befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in New York City. Bitly kürzt 600 Millionen Links pro Monat zur Verwendung in sozialen Netzwerken, SMS und E-Mail. Bitly verdient Geld, indem es für den Zugriff auf aggregierte Daten, die dadurch entstehen, dass viele Menschen die verkürzten URLs verwenden, Gebühren erhebt. Im Jahr 2017 erwarb Spectrum Equity für 64 Millionen US-Dollar die Mehrheitsbeteiligung an Bitly. Bis August 2018 hat Bitly über 37,5 Milliarden URLs gekürzt.

Website: bitly.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Bitly verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.