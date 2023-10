Hootsuite ist eine Social-Media-Management-Plattform, die 2008 von Ryan Holmes entwickelt wurde. Die Benutzeroberfläche des Systems hat die Form eines Dashboards und unterstützt die Integration sozialer Netzwerke für Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube. Hootsuite hat seinen Sitz in Vancouver und beschäftigt fast 1.000 Mitarbeiter an 13 Standorten, darunter Toronto, Bukarest und Mexiko-Stadt. Das Unternehmen hat mehr als 16 Millionen Nutzer in über 175 Ländern.

Website: hootsuite.com

