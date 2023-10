Pinterest ist ein amerikanischer Bild-Sharing- und Social-Media-Dienst, der das Speichern und Auffinden von Informationen (insbesondere „Ideen“) im World Wide Web mithilfe von Bildern und in kleinerem Umfang auch animierten GIFs und Videos in Form von Pinnwänden ermöglichen soll. Die Website wurde von Ben Silbermann, Paul Sciarra und Evan Sharp erstellt und hatte im August 2020 über 400 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Sie wird von Pinterest, Inc. mit Sitz in San Francisco betrieben.

Website: pinterest.com

