Instapaper ist ein Lesezeichendienst, der es ermöglicht, Webinhalte zu speichern, um sie später auf einem anderen Gerät wie einem E-Reader, einem Smartphone oder einem Tablet „lesen“ zu können. Der Dienst wurde 2008 von Marco Arment gegründet und hat Ende 2011 rund 2 Millionen Nutzer. Im April 2013 verkaufte Marco eine Mehrheitsbeteiligung an Betaworks und Mitte 2016 übernahm Pinterest das Unternehmen. Im Juli 2018 wurde das Eigentum an Instapaper von Pinterest auf das neu gegründete Unternehmen Instant Paper, Inc. übertragen. Der Übergang wurde am 6. August 2018 abgeschlossen.

Website: instapaper.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Instapaper verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.