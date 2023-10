CodeSignal (ehemals CodeFights) ist eine fähigkeitsbasierte Bewertungsplattform des amerikanischen Unternehmens BrainFights, Inc., deren Aufgabe es ist, technische Talente zu entdecken, zu entwickeln und zu fördern. CodeSignal wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen setzt Spielmechaniken ein, die Entwicklern aller Erfahrungsstufen Online-Computerprogrammierungsherausforderungen sowohl zu Lehr- als auch zu Rekrutierungszwecken bieten. Im August 2017 gab CodeSignal an, dass fast 1 Million Entwickler CodeSignal for Developers nutzen .Seit dem 10. Juli 2018 wurde CodeFights laut Unternehmensblog in CodeSignal mit zusätzlichen Funktionen umbenannt.

Website: codesignal.com

