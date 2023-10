Okta, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen für Identitäts- und Zugriffsmanagement mit Sitz in San Francisco. Es bietet Cloud-Software, die Unternehmen bei der Verwaltung und Sicherung der Benutzerauthentifizierung in modernen Anwendungen unterstützt und Entwicklern hilft, Identitätskontrollen in Anwendungen, Website-Webdienste und Geräte zu integrieren. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hatte 2017 seinen Börsengang mit einem Wert von über 6 Milliarden US-Dollar.

Website: login.okta.com

