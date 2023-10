OneLogin, Inc. ist ein cloudbasierter Anbieter für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), der eine Plattform für ein einheitliches Zugriffsmanagementsystem (UAM) entwirft, entwickelt und an Unternehmen und Organisationen auf Unternehmensebene verkauft. OneLogin wurde 2009 von den Brüdern Thomas Pedersen und Christian Pedersen gegründet und ist ein privat geführtes Late-Stage-Venture. OneLogin wurde im Gartner Magic Quadrant für Access Management als Visionär ausgezeichnet. Die OneLogin UAM-Plattform ist ein Zugriffsverwaltungssystem, das Single Sign-On (SSO) und ein Cloud-Verzeichnis verwendet, um Organisationen die Verwaltung des Benutzerzugriffs auf lokale und Cloud-Anwendungen zu ermöglichen. Die Plattform umfasst außerdem Benutzerbereitstellung, Lebenszyklusverwaltung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). OneLogin hat seinen Sitz in San Francisco und ein Entwicklerbüro in Redmond, Washington, sowie London und Guadalajara. Das Unternehmen veranstaltet jährlich eine Connect-Benutzerkonferenz.

Website: onelogin.com

