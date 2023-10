Dropbox ist ein Datei-Hosting-Dienst des amerikanischen Unternehmens Dropbox, Inc. mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, der Cloud-Speicher, Dateisynchronisierung, persönliche Cloud und Client-Software anbietet. Dropbox wurde 2007 von den MIT-Studenten Drew Houston und Arash Ferdowsi als Startup-Unternehmen mit anfänglicher Finanzierung durch den Seed-Accelerator Y Combinator gegründet. Dropbox wurde mit einer Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar als eines der wertvollsten Startups in den USA und der Welt eingestuft und als eine der bisher erfolgreichsten Investitionen von Y Combinator beschrieben. Allerdings hat Dropbox auch Kritik erfahren und Kontroversen wegen Problemen wie Sicherheitsverletzungen und Datenschutzbedenken ausgelöst. Dropbox ist in China seit 2014 blockiert. Im Bericht „Protecting Your Data From Government Requests“ der Electronic Frontier Foundation aus dem Jahr 2017 erhielt es eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Website: dropbox.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Dropbox verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.