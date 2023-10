Facebook (stilisiert als Facebook) ist ein amerikanischer Online-Social-Media- und Social-Networking-Dienst mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, und ein Flaggschiffdienst des gleichnamigen Unternehmens Facebook, Inc. Es wurde von Mark Zuckerberg zusammen mit Kommilitonen und Mitbewohnern des Harvard College gegründet Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz und Chris Hughes. Die Gründer beschränkten die Facebook-Mitgliedschaft zunächst auf Harvard-Studenten. Die Mitgliedschaft wurde auf Columbia, Stanford und Yale ausgeweitet, bevor sie auf den Rest der Ivy League, das MIT und höhere Bildungseinrichtungen im Raum Boston, dann auf verschiedene andere Universitäten und schließlich auf High-School-Studenten ausgeweitet wurde. Seit 2006 darf sich jeder, der angibt, mindestens 13 Jahre alt zu sein, bei Facebook registrieren, wobei dies je nach den örtlichen Gesetzen variieren kann. Der Name stammt von den Facebook-Verzeichnissen, die häufig an amerikanische Universitätsstudenten vergeben werden. Auf Facebook kann von Geräten mit Internetverbindung wie PCs, Tablets und Smartphones zugegriffen werden. Nach der Registrierung können Nutzer ein Profil erstellen, in dem sie Informationen über sich preisgeben. Sie können Texte, Fotos und Multimedia posten, die mit allen anderen Benutzern geteilt werden, die sich bereit erklärt haben, ihr „Freund“ zu sein, oder, mit einer anderen Datenschutzeinstellung, mit jedem Leser. Benutzer können außerdem verschiedene eingebettete Apps verwenden, Interessengruppen beitreten, Artikel oder Dienstleistungen auf dem Marktplatz kaufen und verkaufen und Benachrichtigungen über die Aktivitäten ihrer Facebook-Freunde und der Facebook-Seiten, denen sie folgen, erhalten. Facebook gab an, im Dezember 2018 monatlich mehr als 2,3 Milliarden aktive Nutzer zu haben, und es sei weltweit die am häufigsten heruntergeladene mobile App der 2010er Jahre gewesen. Facebook war Gegenstand umfangreicher Medienberichterstattung und zahlreicher Kontroversen, bei denen es oft um die Privatsphäre der Nutzer ging (wie bei der Datenskandal um Cambridge Analytica), politische Manipulation (wie bei den US-Wahlen 2016), psychologische Auswirkungen wie Sucht und geringes Selbstwertgefühl sowie Inhalte wie Fake News, Verschwörungstheorien, Urheberrechtsverletzungen und Hassreden. Kommentatoren warfen Facebook vor, die Verbreitung solcher Inhalte absichtlich zu erleichtern.

Website: facebook.com

