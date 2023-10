DoorDash Inc. ist ein amerikanischer On-Demand-Lieferservice für Fertiggerichte, der 2013 von den Stanford-Studenten Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang und Evan Moore gegründet wurde. DoorDash, ein von Y Combinator unterstütztes Unternehmen, ist eines von mehreren Technologieunternehmen, das Logistikdienstleistungen nutzt, um Essenslieferungen aus Restaurants auf Abruf anzubieten. DoorDash wurde in Palo Alto eingeführt und ist seit Mai 2019 auf mehr als 4.000 Städte ausgeweitet und bietet eine Auswahl von 340.000 Geschäften in den USA, Kanada und Australien. Das Unternehmen hat derzeit einen Wert von mehr als 13 Milliarden US-Dollar und ist der größte Drittanbieter-Lieferdienst in den USA, der 2019 Grubhub überholte.

Website: doordash.com

