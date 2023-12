Discovery+ (ausgesprochen Discovery Plus; stilisiert als Discovery+) ist ein Streaming-Dienst von Discovery, Inc. Der Dienst konzentriert sich auf Sachprogramme aus den Bibliotheken der wichtigsten Sendermarken von Discovery sowie auf Originalserien (oft mit Ablegern bestehender Programme). aus den Netzwerken von Discovery) und andere erworbene Inhalte. Es wurde erstmals am 23. März 2020 in Indien eingeführt. Über ein Rebranding der bestehenden Dplay-Plattformen expandierte es nach Großbritannien und Europa und startete am 4. Januar 2021 in den Vereinigten Staaten.

Website: discoveryplus.com

